Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için anlamlı Ramazan buluşması

Bursa Valiliği, Ramazan ayı dolayısıyla aziz şehitlerin emanetleri ile kahraman gaziler onuruna anlamlı bir iftar programı düzenledi. "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" adıyla gerçekleştirilen program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti.

İftar programı, Kültürpark Sadabad Sarayı'nda yoğun katılımla yapıldı. Programa katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, masaları tek tek dolaşarak şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Vali Ayyıldız, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Vali Ayyıldız konuşmasında, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz milletimizin baş tacıdır. Bu sofralar, sadece bir iftar buluşması değil; aynı zamanda vefa ve minnetin ifadesidir" dedi.

Programa il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftarda, şehit yakınları ve gaziler aynı sofrada bir araya gelerek dualar etti.

Duygusal anların yaşandığı program, birlik ve beraberlik mesajlarının ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı