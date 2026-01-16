Haberler

Karne aldığı gün şoku yaşadı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 yaşındaki bir çocuk ve annesi yaralandı. Kaza, kontrolsüz bir kavşakta meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Annesiyle birlikte karnesini alıp eve gitmek için yola çıkan küçük kız, şok geçirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşaören sokaktan çıkan sürücü Ayşe B. (33) yönetimindeki 16 KEN 82 plakalı otomobil, Hicran sokakta seyreden sürücü Mustafa K. (36) yönetimindeki 34 VM 5478 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 KEN 82 beton direğe çarparak durabildi.

Kaza sonucu kadın sürücü ve yanındaki çocuğu 7 yaşındaki Erva B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annesiyle birlikte karnesini alıp eve gitmek için yolda olan küçük kız Erva şok geçirdi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
