Bursa'da gökyüzünde oluşan bulutlardan görsel şölen

Bursa'nın gökyüzünü kaplayan sıra dışı bulutlar, görsel şölen oluşturdu.

Bursa'da lodosun da etkisiyle gökyüzünde oluşan bulutlar, vatandaşların ilgisini çekti. Gün doğumuyla birlikte beyaz ve mavi tonlarına bürünen gökyüzü, adeta kartpostallık manzaralar ortaya koydu. Bulutları gören vatandaşlar cep telefonlarıyla ilginç manzarayı görüntüleyerek paylaştı. Rüzgarın dağların üzerinden geçerken oluşturduğu dalga hareketleri sonucunda oluşan mercek bulutları Bursa semalarında daha önce de görülmüştü.

Bursalılar, olağanüstü gökyüzünü hayranlıkla izlerken, bazı bulutların ise dağın tepesini örtmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. - BURSA