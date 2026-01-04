Haberler

Bursa'da gökyüzünde oluşan bulutlardan görsel şölen

Güncelleme:
Bursa'da lodos rüzgârının etkisiyle gökyüzünde oluşan mercek bulutları, sabah saatlerinde beyaz ve mavi tonlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'nın gökyüzünü kaplayan sıra dışı bulutlar, görsel şölen oluşturdu.

Bursa'da lodosun da etkisiyle gökyüzünde oluşan bulutlar, vatandaşların ilgisini çekti. Gün doğumuyla birlikte beyaz ve mavi tonlarına bürünen gökyüzü, adeta kartpostallık manzaralar ortaya koydu. Bulutları gören vatandaşlar cep telefonlarıyla ilginç manzarayı görüntüleyerek paylaştı. Rüzgarın dağların üzerinden geçerken oluşturduğu dalga hareketleri sonucunda oluşan mercek bulutları Bursa semalarında daha önce de görülmüştü.

Bursalılar, olağanüstü gökyüzünü hayranlıkla izlerken, bazı bulutların ise dağın tepesini örtmesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
