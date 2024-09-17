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Bursa'da Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

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Bursa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası konferansı, Sinan Durmaz Konferans Salonu'nda geniş katılımla yapıldı. Programda Prof. Dr. Mustafa Ağırman 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Bursa İl Müftülüğü tarafından Sinan Durmaz Konferans Salonunda Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle düzenlenen konferans salona sığmadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterimiyle devam etti. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın açılış konuşmasını yaptığı programda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman tarafından sunulan 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' temalı konferans ilgiyle takip edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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