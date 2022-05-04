Bursa'da küçük çocuktan örnek davranış

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir çocuk yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslime etti.

İstanbul'dan bayram tatili için İznik Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete gelen 10 yaşındaki Ömer Erdem Eren sokakta oynarken bayram harçlıklarını koyduğu cüzdanını düşürdü. 9 yaşındaki Ali Mert Alp de bulduğu cüzdanı dedesine verdi. Dedesi, torununun verdiği içinde 375 lira para cüzdanı sahibi Ömer Erdem'e teslim etti. Cüzdanı bulunan Ömer Erdem Eren, Ali Mert'e ve dedesine teşekkür etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel