Bursa'da Karaya Vuran Yunus Kurtarıldı

Bursa'da Karaya Vuran Yunus Kurtarıldı
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Bursa'da Karaya Vuran Yunus Kurtarıldı
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Mudanya ilçesinde sahilde bulunan hareketsiz yunus balığı, duyarlı vatandaşlar tarafından denize geri ulaştırıldı. Yunusun sağlıklı olduğu ve açık denize doğru yüzdüğü gözlemlendi.

Bursa'da karaya vuran yunus kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Kumsaz Sahili'nde karaya vuran yunus balığı, duyarlı vatandaşlar tarafından yeniden denize ulaştırıldı.

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vuran bir yunusu fark etti. Hareketsiz halde yatan yunusa hemen müdahale eden vatandaşlar, büyük çaba göstererek denize geri dönmesini sağladı. Yunusun sağlıklı olduğu ve yönünü bulup açık denize doğru yüzdüğü görüldü. O anlar sahildekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Doğal hayatı koruma adına örnek bir davranış sergileyen vatandaşlar, "Yunusun yeniden mavi sulara kavuşması bizi çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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