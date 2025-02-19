Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İmamoğlu'ndan 'uzaktan çalışma' çağrısı

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, İmamoğlu'ndan kritik bir çağrı geldi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşmasının 2. gününde mahkeme salonu karıştı

Duruşma daha başlamadan avukatlar ve jandarma arasında gerginlik çıktı

Bursa'da Karavan Festivali Rüzgar Gibi Geçti

Bursa'da Karavan Festivali Rüzgar Gibi Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından düzenlenen Karavan Festivali, doğa ve kamp tutkunlarını Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir araya getirdi. Etkinlikte çeşitli aktiviteler ve konserler ile 135 karavancı katıldı.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından düzenlenen karavan festivali, doğa ve kamp tutkunlarını buluşturdu.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin düzenlediği Karavan Festivali, Türkiye'nin birçok farklı noktasından gelen vatandaşları Bursa'da buluşturdu. Bursalı Influencer Bahar Çatık'ın katkılarıyla 15-16 Şubat tarihlerinde Orhangazi Çamlık Mesire Alanı'nda düzenlenen organizasyon 6 şehirden 135 karavancı katıldı. Konserlerden doğa yürüyüşüne, sabah sporundan yöresel tadımlara, yarışmalardan sözlü tarih anlatımlarına, gece sineması gösteriminden DJ performansına kadar farklı etkinliklere sahne olan karavan festivali katılımcılardan tam not aldı.

Gerçekleştirilen organizasyonun kamp ve karavan turizmi açısından pozitif etki oluşturduğunu ifade eden Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, etkinlikleri yıl içerisinde farklı ilçelerde de düzenleyeceklerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.