Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Bursa'da İmamoğlu Protestoları Sonrası 4 Kişinin Tahliyesine Karar Verildi

Bursa'da İmamoğlu Protestoları Sonrası 4 Kişinin Tahliyesine Karar Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan 4 kişi, yapılan inceleme sonucu tahliye edildi. Bu karar ile Bursa'da protestolar sebebiyle tutuklu kimse kalmadı.

Haber:  Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa'da, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçundan tutuklanan 4 kişinin tahliyesi kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması üzerine başlayan protestolar sebebiyle Bursa'da tutuklanan M.K, H.K, S.U. ve B.A'nın tutukluluk incelemesi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yapıldı.

Hakimlik, inceleme sonucunda dört kişinin de tahliyesine karar verdi.

Bu kararın ardından son protestolar nedeniyle Bursa'da tutuklu kimse kalmadı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.