Bursa'da İlginç Düğün Geleneği: Arkadaşlar Oyun Konsolu Hediye Etti

Bursa'da İlginç Düğün Geleneği: Arkadaşlar Oyun Konsolu Hediye Etti
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Bursa'da dünya evine giren çifte, düğün sırasında damat ve gelinin arkadaşları tarafından oyun konsolu hediye edilmesi dikkat çekti. Gençler, düğün takıları arasında Playstation 5 hediye ederek misafirlerin dikkatini çekti.

Bursa'da dünya evine giren çifte, damat ve gelinin arkadaşları oyun konsolu taktı.

Bursa'da yaşanan ilginç düğün, takı kamerasına yansıdı. Dünya evine giren çifte, herkes sıra ile takısını takmak için sıraya girdi. Kimi para, kimi altın takıp mutluluklar dilerken, bir grup genç ise taktığı takı ile dikkat çekti. Damat ve gelinin yakın arkadaşları kendi aralarında topladıkları para ile Playstation 5 satın aldı. Takı sırası onlara geldiğinde, dama oyun konsolunu, geline ise kolunu hediye etti.

Fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmeyen gençler, salondaki davetliler tarafından da büyük alkış topladı. Gençlerin, yaptığı bu ilginç takı merasimi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Herkesin yorumu ise 'Misafirliğe gittiklerinde canları sıkılmasın diye önceden önlem almışlar' oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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