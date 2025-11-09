Haberler

Bursa'da İki Arkadaş Atık Avcılığıyla İsrafa Dikkat Çekti

Bursa'da İki Arkadaş Atık Avcılığıyla İsrafa Dikkat Çekti
Güncelleme:
Bursa'da çöpleri karıştırarak israfa dikkat çeken Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, buldukları Türk bayrağını araçlarına asarak bunun bir namus meselesi olduğunu vurguladılar. 'Atık Avcısı' adlı projeleriyle çöpteki değerleri yeniden değerlendirmeyi amaçlayan ikili, karşılaştıkları yürek burkan manzaraların kendilerini derinden etkilediğini belirtti.

Bursa'da çöp konteynerlerini karıştırarak israfa dikkat çeken iki arkadaş, bu kez gördükleri manzarayla sarsıldı. Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, çöpten buldukları Türk bayrağını araçlarına asarak, "Bu bizim namusumuz" dedi.

Bursa'da yaşayan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, "Atık Avcısı" adını verdikleri Youtube kanallarında çöpe atılan eşyaları bularak yeniden değerlendiriyor. İsrafa dikkat çekmek için girdikleri çöp konteynerlerinde kimi zaman ilginç, kimi zaman da yürek burkan manzaralarla karşılaşan ikili, bu kez yaşadıkları olayla sarsıldı. Bir konteynerin içinde Türk bayrağı bulan Kürkçü ve Altın, bayrağı büyük bir özenle çıkararak otomobillerine astı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. "Türk bayrağı bizim namusumuz" diyen Kürkçü, kutsal değerlerin çöpe atılmasının kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

"Türk bayrağı bizim namusumuz"

Yusuf Emre Kürkçü yaptığı açıklamada, "Biz 'Atık Avcısı' ismiyle israfa dikkat çekmek maksadıyla bir kanal açtık. Atıklardan değerli eşyalar bulup, bunları değerlendirmek istedik. İnsanların ne kadar israf yaptığını göstermek istiyoruz. Bazen çöp karıştırırken üzücü manzaralara şahit oluyoruz. Namusumuz olarak kabul ettiğimiz bayrağımızı buluyoruz. Sadece bayrağımız değil İslami anlamda kutsal kitaplarımızı da bulduk. Bunu zaten videoda pek göstermiyoruz ama bunları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bunları alıp değerlendiriyoruz. Aynı şekilde gerekli mercilere veriyoruz. Aynı şekilde bayrağımızı da görmek bizleri çok üzüyor. Bunlar bizim için kutsal ve namus ama çöplerde görmek gerçekten üzücü. Sadece bunlar da değil nice ekmekler görüyoruz. Bu ekmekleri çöpün içine değil yanlarına bağlamak daha uygun olur gibi geliyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
