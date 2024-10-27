Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Hastane İhmalinin Ardından Kız Kardeşinin Ölümüne Suç Duyurusu

Bursa'da Hastane İhmalinin Ardından Kız Kardeşinin Ölümüne Suç Duyurusu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden Fatma Işık, tedavi sürecinde yoğun bakımda yaşanan aksaklıklar sonucu hayatını kaybetti. Ailesi, özel hastanenin ihmali nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da güle oynaya hastaneye yatırdığı kız kardeşinin ölüm haberini alan abla yıkıldı. Aile, hastanenin ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ablası Gökçe Üneşi ve kızıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Fatma Işık, halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine gitti. Yapılan incelemelerde bir Işık'ın kanında enfeksiyon tespit edilirken, böbreklerinin de yetersiz olduğu tespit edildi. İlaç tedavisine başlayan Işık, yeniden rahatsızlanınca tedavisinin Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılması için sevk edildi. Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi altında olan Işık, yoğun bakımda yer olmadığı için 20 Ekim tarihinde Özel Medicabil Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Işık, 2 gün sonra ise hayatını kaybetti.

Aker ailesi, özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunurken, cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Yozgat'ta toprağa verildi.

"Güle oynaya gittiği hastaneden kardeşimin ölüm haberini aldık"

Kardeşinin başka hastalığının olmadığını ifade eden ablası Gökçe Üneşi ise, "Kardeşim Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda yer olmadığı için kırmızı alanda tedavi gördü. Özel Medicabil Hastanesi'nin yoğun bakımında yer olduğu söylendiğinde, kardeşimin bilinci açık, güle oynaya, konuşarak gittik. Tedaviye alındı. Bir gün sonra geldiğimizde doktorlar kardeşimi entübe ettiğini söyledi. Çok şaşırdık. Diyalize de bağlanacağı söylendi. Biz hastamızı gördüğümüzde ise şok olduk. Hemen sevkini istedik. Devlet kurumuna sevki için gereken girişimleri yaptık. Çünkü biz hastamızı bu şekilde getirmemiştik. 184'ü arayarak da şikayette bulunduk. Biz de eve geldik. Akşamına bizi aradılar, kalbinin durduğunu ve tekrar çalıştığı söylendi. Ama vefat ettiği söylendi" diye konuştu.

Gözü yaşlı abla, gereken şikayetleri yaptıklarını ve kardeşinin ölümüyle kimler sorumlusuyla hesap vereceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Baş Dönmesi Fatma Işık Hastane Sağlık Güncel Yerel bursa

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Trabzon'da vatandaşlar teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam etti

Teröristbaşı Öcalan ve Netanyahu'nun fotoğraflarının olduğu maketi idam ettiler
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı? 27 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep FK- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK- Konyaspor maç özeti! Gülşen'in babası neden öldü? Gülşen'in babasının hastalığı neydi? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.