Güvercinin başkentinde gökyüzünde muhteşem şov

Mustafakemalpaşa'da düzenlenen ilk toplu güvercin salımı etkinliği büyük ilgi gördü. Yaklaşık 600 güvercinin aynı anda gökyüzüne salındığı organizasyonda, ödüllü kuşlar da dikkat çekti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilk kez düzenlenen toplu güvercin salımı etkinliği, ortaya çıkan görsel şölenle izleyenleri hayran bıraktı. "Güvercinin başkenti" olarak anılan ilçede gerçekleştirilen organizasyon, yoğun katılımla dikkat çekti.

Adile Mezarlığı yanındaki alanda saat 12.00'de başlayan etkinlikte, yaklaşık 45 güvercin sahibi bir araya geldi. İlçenin farklı mahallelerinden katılımın sağlandığı organizasyonda, toplamda yaklaşık 600 güvercin aynı anda gökyüzüne salındı. Kuşların toplu şekilde havalanmasıyla birlikte gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluştu.

Etkinlik kapsamında Oğlaktepe mevkiinden salınan güvercinler, içgüdüsel yön bulma yetenekleri sayesinde sahiplerinin kümelerine geri döndü. Organizasyona heyecan katan detay ise ödüllü kuşlar oldu. Salınan güvercinlerin arasına bırakılan özel işaretli kuşların hangi kümese gideceği merak konusu olurken, bu kuşları yakalayan güvercin sahiplerine çeşitli hediyeler verildi. En büyük ödülün 10 bin TL olduğu etkinlikte ayrıca yem, suluk ve ilerleyen organizasyonlarda kullanılmak üzere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan organizatör İsmail Kıray, Türkiye'de bu kapsamda bir organizasyonun ilk kez Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Güvercin severler arasında birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yıl boyunca güvercin festivalleriyle adından söz ettiren Mustafakemalpaşa, bu etkinlikle birlikte "güvercinin başkenti" unvanını bir kez daha pekiştirirken, toplu kuş salımı organizasyonunun önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
