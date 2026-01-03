Güneşi gören kardan adam eriyip kaldırımda devrildi

Bursa'da kar yağışının ardından kaldırım üzerinde duran kardan adam, güneşin etkisiyle eriyerek devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gülümseten görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışının ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kaldırım üzerinde yapılan kardan adam, hava sıcaklığının artmasıyla güneşin etkisine dayanamadı. Yavaş yavaş eriyen kardan adam, bir süre sonra dengesini kaybederek kaldırım üzerine devrildi.

O anlar izleyenlerin yüzünde tebessüm oluştururken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. - BURSA