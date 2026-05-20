Bursa'da 'Güncel Aile Sorunları Çalıştayı' düzenlenecek

Bursa'da aile yapısını etkileyen sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların ele alınacağı "Güncel Aile Sorunları Çalıştayı", 21 Mayıs 2026 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bursa Aile Platformu, Bursa Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 21 Mayıs 2026 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek çalıştayda, aile kurumunu etkileyen güncel meseleler çok yönlü olarak değerlendirilecek. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve saha uygulayıcılarının katılım sağlayacağı programda, sahada karşılaşılan ihtiyaçların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor.

Çalıştay kapsamında aile kurumunun karşı karşıya olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların yanı sıra, inanç ve köklü medeniyet değerleri ışığında çözüm yollarının da ele alınacak. Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlayacak ortak bir değerlendirme zemini oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı