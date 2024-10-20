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Bursa'da Gazze Dayanışma Platformu Üyelerinin Gıyabi Cenaze Töreni

Bursa'da Gazze Dayanışma Platformu Üyelerinin Gıyabi Cenaze Töreni
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Bursa'da Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Yahya Sinvar ve diğer Filistinliler için yürüyüş düzenleyip gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bursa'da Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için önce yürüdü ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bursa'da Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için önce yürüdü ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Setbaşı'ndan yürümeye başlayan vatandaşlar, Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldı. Yürüyüş esnasında vatandaşlar, sık sık tekbir getirdi ve Yahya Sinvar ve Filistinliler için dua etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Yahya Sinvar Orta Doğu Politika Filistin İsrail Yerel Dünya Gazze bursa

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