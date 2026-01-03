Bursa'da dondurucu soğukta deniz keyfi

Bursa'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, bazı vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden denize girerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Mudanya ve Gemlik ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen bazı vatandaşlar, soğuk havayı fırsat bilerek denize girdi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, kar yağışı altında yüzen vatandaşlar görenleri hayrete düşürdü. Kar yağışının sahil kesimlerinde de etkisini göstermesiyle birlikte, deniz kenarına gelen bir grup, soğuğa aldırış etmeden suya girdi. Karla kaplı sahilde mayo ile denize giren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. - BURSA