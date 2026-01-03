Haberler

Bursa'da dondurucu soğukta deniz keyfi

Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde kar yağışı ve sıfırın altındaki sıcaklıkta bazı vatandaşlar, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek denize girdi. Kar altında yüzenler ilginç görüntüler oluşturdu.

Bursa'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, bazı vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden denize girerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Mudanya ve Gemlik ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen bazı vatandaşlar, soğuk havayı fırsat bilerek denize girdi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, kar yağışı altında yüzen vatandaşlar görenleri hayrete düşürdü. Kar yağışının sahil kesimlerinde de etkisini göstermesiyle birlikte, deniz kenarına gelen bir grup, soğuğa aldırış etmeden suya girdi. Karla kaplı sahilde mayo ile denize giren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
