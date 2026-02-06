Bursa'da minik öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri unutmadı

Bursa'da minik öğrenciler, 'Asrın Felaketi'nin üçüncü yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç'inde katıldığı anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Yıldırım ilçesi Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler ve öğrenciler, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, "Eğitim camiası olarak, yitirdiğimiz her bir canın hatırasını kalbimizde yaşatmaya devam ediyor. Geçmişin acısını ortak bir hafızaya, geleceğin umudunu ise güçlü bir dayanışmaya dönüştürme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır diliyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" dedi. - BURSA