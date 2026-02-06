Haberler

Bursa'da minik öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri unutmadı

Bursa'da minik öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da minik öğrenciler, 'Asrın Felaketi'nin üçüncü yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı programda İstiklal Marşı okundu.

Bursa'da minik öğrenciler, 'Asrın Felaketi'nin üçüncü yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç'inde katıldığı anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Yıldırım ilçesi Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler ve öğrenciler, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, "Eğitim camiası olarak, yitirdiğimiz her bir canın hatırasını kalbimizde yaşatmaya devam ediyor. Geçmişin acısını ortak bir hafızaya, geleceğin umudunu ise güçlü bir dayanışmaya dönüştürme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır diliyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor

Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak