Bursa'da Çatı Katında Yangın: Semaver Keyfi Facia ile Bitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alırken, binada yaşayanlar tahliye edildi ve can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Semaver keyfi faciayla bitiyordu

BURSA - Bursa'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sardı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada yaşayanların tahliye edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ancak çatı katında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının semaver sebebiyle çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER DEMİR - Yerel
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası ünlü firmanın hisseleri bir anda çakıldı
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.