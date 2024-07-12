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Bursa'da Çakal İsimli Tiktok Rapçisi Çocuklara Cinsel İçerikli Şarkı Söyledi

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Bursa'da bir rapçi olan Çakal, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkılar söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Çakal isimli Tiktok rapçisi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkı söyledi.

Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Merkez Osmangazi ilçesinde Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'nda 12 Haziran'da etkinlik düzenlendi. Mezun olduğu okulda çocuklara 'eğlence' adı altında şarkı söyleyen Emirhan Çakal isimli 'rapçi" cinsel içerik ve ahlaksız önermelerin yer aldığı şarkılar söylediği dikkati çekti. Okul bahçesinde yaşanan bu durum, eğitim kurumlarındaki kontrolsüzlüğü de bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntüler sosyal medyada yer alınca Bursa Valiliği soruşturma başlattı.

Valilik açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında 'İlkokulda Rezalet, Küçük Çocukları Ahlaksızlıklarla Zehirliyorlar' başlığı altında yayınlanan haberde, ilimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere Eğitim Müfettişleri görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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