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Bursa'da Binlerce Vatandaş Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

Bursa'da Binlerce Vatandaş Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti
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Bursa'da sabahın erken saatlerinde camilere akın eden binlerce vatandaş, bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Ulu Cami, Emir Sultan, Murad Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı camilerinde saf tutan Bursalılar, vaazları dinleyip namazlarını kıldı.

Bursa'da binlerce vatandaş bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Bursalılar bayram namazı için Ulu Cami, Emir Sultan, Murad Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük ve tarihi camilerde saf tuttu. Ezan öncesinde caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi. Verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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