Bursa'da Binlerce Vatandaş Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

Bursa'da binlerce vatandaş bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Bursalılar bayram namazı için Ulu Cami, Emir Sultan, Murad Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük ve tarihi camilerde saf tuttu. Ezan öncesinde caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi. Verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. - BURSA