Bursa'da Ayıların Yolda Güreşi Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bursa'da Ayıların Yolda Güreşi Korku Dolu Anlar Yaşattı
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Gemlik ilçesinde yolun ortasında güreşe tutuşan ayılar, vatandaşların cep telefonuyla kayda alındı. İki ayı, görüntü alındığının farkına vararak yolun kenarına kaçtı, ancak uçurumdan yuvarlandılar.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun ortasında güreşe tutuşan ayılar, korku dolu anlara sahne oldu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayılar daha sonra yoldan aşağı yuvarlandı.

Bursa'da vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler, izleyenlerin içini ürpertti. Bursa'nın Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesinde yola inen 2 ayı, yolun ortasında güreşe tutuştu. Kendilerinin görüntüsünün alındığın fark eden ayılar, yolun kenarına doğru kaçmaya başladı. Ancak gittikleri yer ise ormanlık alan değil, uçurum olduğunu söyleyen vatandaş, ayıların aşağı yuvarlandığını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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