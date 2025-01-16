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Bursa'da Ayı Barınaktan Kaçtı, Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Ayı Barınaktan Kaçtı, Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde barınaktan firar eden ayıyı bulmak için havadan dron ve yerde jandarma ile Doğa Koruma ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde barınaktan firar eden ayı için havadan dron ile karadan jandarma ve köpekli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1996 yılında kurulan ve 67'si yetişkin 7'si yavru 74 ayı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar sebebiyle devrilen ağaç, ayıların dışarısı ile bağını kesen elektrikli tellerin üzerine düştü. Demir çite zarar veren ağacı yol olarak kullanan ayı, atlayarak kaçmayı başardı. Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesi'nde bir vatandaşın görüp haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 10 kişi ve jandarma ekipleri kaçan ayıyı arama çalışması başlattı.

Havadan dron ile destek

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların 0224 676 11 15 numaralı telefondan ulaşıp bilgi vermeleri istendi. Havadan dron ile karadan jandarma ve köpekli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kaçan ayı aranıyor. Civar köylerdeki camilerden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda anonslar yapıldı. Yapılan anonsta büyükbaş hayvanların da dışarı salınmaması konusunda ikazda bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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