Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden anlamlı çalışma

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, okulların ara tatil döneminde eğitime destek amacıyla anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bursa'da bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapılan kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarının ardından teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında okulun 30 dersliği, koridorları ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlenirken, okul çevresinde de çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetleri yürütüldü. Ara tatil süresince gerçekleştirilen çalışmalarla okulun, yeni eğitim-öğretim dönemine daha sağlıklı ve temiz bir ortamda başlaması sağlandı. Yetkililer, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - BURSA