Bursa'da yoğun trafikte, fermuar sistemi takdir topladı

Bursa'da yoğun trafikte, fermuar sistemi takdir topladı
Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, fermuar sistemini örnek bir şekilde uygulayarak geçiş koridoru oluşturdu. Bu duyarlı davranış çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Bursa'da örnek bir trafik duyarlılığı görüntüsü yaşandı. Seyir halinde olan ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, fermuar sistemini kurallara uygun şekilde uygulayarak geçiş koridoru oluşturdu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle mevkiinde, İzmir Yolu üzerinde ilerlemekte olan bir ambulansa sürücüler örnek bir davranışla yol verdi. Trafikte yoğunluk yaşanmasına rağmen araç sürücüleri fermuar sistemini nizami şekilde uygulayarak şeritleri açtı ve ambulansın hızlıca ilerlemesini sağladı.

Oluşturulan acil geçiş koridoru sayesinde ambulans vakit kaybetmeden yoluna devam ederken, duyarlı sürücülerin hareketi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdir topladı. Görüntüler, trafikte doğru fermuar sisteminin hayat kurtaran önemini bir kez daha ortaya koydu. - BURSA

