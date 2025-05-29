Bursa'da Ağaçta Mahsur Kalan Kediler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bursa'da Ağaçta Mahsur Kalan Kediler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde terk edilen kediler, ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin 5 dakikalık çalışmasıyla kediler güvenli bir şekilde yere indirildi.

Bursa'da ağaçta mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı

BURSA - Bursa'da sahibinin terk ettiği kediler ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kediler güvenle yere indirildi.

Bursa'da iddiaya göre sahibi tarafından, Osmangazi ilçesi Ovaakça Sağlık Ocağı önünde terk edilen evcil kediler ağaca çıkarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçta mahsur kalan kediler ekiplerin 5 dakika süren çalışmalarıyla kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.