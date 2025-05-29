Bursa'da Ağaçta Mahsur Kalan Kediler İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde terk edilen kediler, ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin 5 dakikalık çalışmasıyla kediler güvenli bir şekilde yere indirildi.
Bursa'da ağaçta mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı
BURSA - Bursa'da sahibinin terk ettiği kediler ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kediler güvenle yere indirildi.
Bursa'da iddiaya göre sahibi tarafından, Osmangazi ilçesi Ovaakça Sağlık Ocağı önünde terk edilen evcil kediler ağaca çıkarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçta mahsur kalan kediler ekiplerin 5 dakika süren çalışmalarıyla kurtuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Yerel