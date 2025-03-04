Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu

Bursa'da 92 Yıllık Ramazan Geleneği: Çocuklara Özel Şekilli Poğaçalar

Bursa'da 92 Yıllık Ramazan Geleneği: Çocuklara Özel Şekilli Poğaçalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yerkapı Mahallesi'nde bulunan fırıncı, dedesinden kalma 92 yıllık geleneği sürdürerek ramazan ayında çocuklar için özel olarak tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçaları yapıyor. Bu poğaçalar aileler tarafından oruç tutan çocuklara mükafat olarak alınarak, oruç tutma heyecanını artırıyor.

Bursa'da bir fırıncı dedesinden kalma 92 yıllık geleneğini sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Satılmış Uyar, 4 kuşak öncesindeki dedesinden kalma 91 yıllık geleneği devam ettiriyor. Fırıncı Uyar, hamura şekil vererek tabanca, telefon, testi ve kılıç şeklinde poğaçalar yapıyor. Ramazan ayında üretilen bu oyuncak şeklindeki poğaçalar aileler tarafından oruç tutan çocuklara mükafat olarak alınıyor. Sadece ramazan ayında üretilen bu şekilli poğaçalar çocuklar tarafından çok sevilirken oruç tutmalarını teşvik ediyor.

Mahalledeki çocukların ramazan ayına özel hazırlanan iftariyelikler için 11 ay heyecanla beklediğini söyleyen Satılmış Uyar, "Ramazan ayına özel bir iftariyelik yapıyoruz. Biz bu fırında 4. kuşak işletmecisiyiz. Bu iftariyelik çocukların oyuncağı, kazan orucu diye tabir edilen öğle vaktine kadar oruç tutar çocuklar. Bu iftariyelikler de onların mükafatıdır. Kız çocuklarına testi erkek çocuklarına ise tabanca ve kama şeklinde iftariyelik hazırlıyoruz. Çocuklar bu poğaçaları çok seviyor. Bunun için ramazan ayını iple çekiyor" dedi.

Çocuklar ise tarihi fırında ilginç iftariyelikleri büyük bir heyecanla satın alıp oruçlarını bu poğaçalar ile açıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net
img

Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı
img

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

Ödül töreninde sarf ettiği cümle Trump'ı sinirden kudurtacak
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.