Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
BUSKİ, Mustafakemalpaşa'da 7 mahallede 03-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatlerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 03 Temmuz 2026-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtilip Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı