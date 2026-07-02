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Nilüfer'de su kesintisi

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BUSKİ, Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde 3-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatlerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 03 Temmuz 2026-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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