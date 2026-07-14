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Bursa'da iki ilçede planlı su kesintisi uygulanacak

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BUSKİ'nin altyapı çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz Perşembe günü İnegöl ve Nilüfer'deki bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak. Kesintiler İnegöl'de 08.00-23.00, Nilüfer'de 09.00-18.00 saatleri arasında olacak.

BUSKİ'nin İnegöl ve Nilüfer'de gerçekleştireceği altyapı çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz Perşembe günü iki ilçedeki bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle Bursa'nın İnegöl ve Nilüfer ilçelerinde 16 Temmuz 2026 Perşembe günü planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi ve çevresinde 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 23.00 arasında su kesintisi yapılacak.

Öte yandan, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi ve çevresinde aynı gün saat 09.00 ile 18.00 arasında su verilemeyecek.

Yetkililer, çalışmalar süresince yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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