Haberler

Bursa'da, 15 Temmuz şehitleri için '253 Hatim'

Bursa'da, 15 Temmuz şehitleri için '253 Hatim'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, 'Her ay 253 Hatim' programı çerçevesinde 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bursa'da, 'Her ay 253 Hatim' programı çerçevesinde 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldı. Cuma namazı öncesi Bursa Müftülüğünce Ulu Cami'de hatim duası ve mevlit okutuldu.

15 Temmuz Derneği, Bursa Valiliği himayesinde düzenlenen program çerçevesinde, Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik 15 Temmuz Konulu Konferans verdi. Cuma namazı öncesi Bursa Müftülüğünce Ulu Cami'de hatim duası ve mevlit okutuldu. Gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen yemekte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Biz vatan sevgisinin imandan olduğuna inancımız gereği, kültürümüz gereği, inanan insanlarız. Dolayısıyla 15 Temmuz'da yaşadığımız bu hain darbe girişiminin sonrasında da yaşadığımız müddetçe bu topraklara, bayrağımıza, milletimizin değerlerine sahip çıkacağız. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti yine özgür, yine bağımsız yine hür bir şekilde bu topraklarda yaşayan, bu toprakların gerçek sahibi insanları tarafından hayatlarına devam edecek diye umut ediyoruz, bunu bekliyoruz ve burada da her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

Gazi Suat Avcı, vatanın ve milletin ilelebet var olması için şehit ve gazi olunduğunu ifade ederek, "Bazen hüzünleneceğiz, hüzünlerimizi de Allah'ın bize vermiş olduğu müjde ile ki şehit olanlar ve inancı uğruna hayatından vazgeçip şehadete ulaşanlar peygamber varisleridir. Sorgulanmadan yetmiş kişiye şefaat etme mükafatıyla mükafatlandırılırlar diye sevincimiz olur. İlelebet bu toprak, bu necip millet var olsun diye bizler elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gazi Abdurrahman Kafkas da 15 Temmuz'un yalnızca Temmuz ayında anılmaması gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları Kadir Sertel Otcu ve Salih Altun, şehit polis memuru Köksal Kaşaltı'nın eşi Şerife Kaşaltı ve Şehit Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci de katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.