Bursa Barosu Üyesi Avukat Yakup Zorlu Hayatını Kaybetti
Bursa Barosu üyesi Avukat Yakup Zorlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bursa Barosu tarafından taziye mesajı yayımlandı.
Bursa Barosu üyesi Avukat Yakup Zorlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa Barosu üyelerinden Avukat Yakup Zorlu (36), tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bursa Barosu tarafından taziye mesajı yayımlanırken, cenazenin öğlen namazının ardından Bandırma'da defnedileceğini açıklandı. - BURSA