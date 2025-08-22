Burhaniye Kaymakamı Atilla, TCSG-6 Bot Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, TCSG-6 Bot Komutanı Ozan Çatık'tan sahil güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve Cezaevi Jandarma Komutanı da yer aldı.

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapan TCSG-6 Bot Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Kaymakam Atilla, ziyarette TCSG-6 Bot Komutanı Ozan Çatık'tan yürütülen sahil güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atilla'ya ziyaret sırasında İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ve Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Engin Demir eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
