Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi haline geldi - Haberler

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Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi haline geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi haline geldi

Burhaniye ilçesinde, ilçe merkezi ve Madra Dağı eteklerindeki köylerde fıstıkçamı dikimi her geçen gün artarken, fıstıkçamı fidanı üretiminde de büyük artış oldu.

Burhaniye ilçesinde, ilçe merkezi ve Madra Dağı eteklerindeki köylerde fıstıkçamı dikimi her geçen gün artarken, fıstıkçamı fidanı üretiminde de büyük artış oldu. Burhaniye'de üretilen fıstıkçamı fidanları İstanbul başta olmak üzere bir çok il ve ilçeye gönderiliyor.

Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi haline geldi. Son yıllarda fıstıkçamı fidanı üretimine ağırlık verdiklerini anlatan işletmeci Yunus Göç, fıstıkçamlarının gelir getirdiğini söyledi. Yılda 60-70 bin dolayında fıstıkçamı fidanı ürettiğini anlatan Göç, "Saksılarda ürettiğimiz fıstıkçamı fidanları büyük ilgi görmektedir. Bu gün 3-3,5 metre boyuna kadar fıstıkçamı fidanı üretiyoruz. Şu anda her boy fidanımız var. Başta İstanbul olmak üzere yurdun değişik yerlerine fidan gönderiyoruz. Fidanları büyüklüğüne göre 11 lira ile bin lira arasında fiyatlarla satıyoruz. Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi haine geldi" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi haline geldi

Burhaniye fıstıkçamı üretim merkezi haline geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Madra Dağı, Burhaniye, İstanbul, GÖÇ, Yerel, Haberler

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