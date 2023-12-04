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Burhaniye'deki Kocacami'ye Yeni Halılar Yenilendi

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Burhaniye ilçesinde, tarihi Kocacamide halılar hayırseverlerin yardımı ile yenilendi. Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan halıların serilmesi camiye güzellik kattı.

Burhaniye ilçesinde, tarihi Kocacamide halılar hayırseverlerin yardımı ile yenilendi. Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan halıların serilmesi camiye güzellik kattı.

İlçenin Merkezi Camii olan Kocacami de halılar hayır severlerin yardımı ile yenilendi. Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan halılar 3 günlük çalışma ile serilirken, tarihi camiye güzellik kattı. Kocacami İmamı Mustafa Aydoğdu ve Müezzin İsmail Baydemir, hayır severlere ve halıları seren ustalara teşekkür etti. Kocacamide halıların 22 yıl önce değiştiğini anlatan Abdullah Yaman, "Camimizde halılar eskimişti. Hayır sever vatandaşlarımızın desteği ile halılarımız yenilendi. Bizim halıları dokuyan firma Ayasofya'nın halılarını da dokuyan firmadır. Yeni halılar camimizi güzelleştirdi. Destek olan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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