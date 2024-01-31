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Burhaniye'de yerel seçimler öncesi gazeteciler yoğunlaştı

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Burhaniye ilçesinde, yerel seçimler yaklaşırken, gazetecilerin işi de yoğunlaştı. Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarla röportajlar yapan Körfez Haber Ajansı sahibi İsmail Öztürk de yüzlerce insana mikrofon tuttu.

Burhaniye ilçesinde, yerel seçimler yaklaşırken, gazetecilerin işi de yoğunlaştı. Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarla röportajlar yapan Körfez Haber Ajansı sahibi İsmail Öztürk de yüzlerce insana mikrofon tuttu.

Burhaniye' de, yerel seçimler yaklaşırken, siyaset de hareketlenmeye başladı. Yerel medyada çalışan gazetecilerde sosyal medyada bol bol Haber'>haberler paylaşmaya başladı. Vatandaşlarla röportajlar yapan Körfez Haber Ajansı sahibi İsmail Öztürk de, yüzlerce vatandaşa mikrofon uzattı. Çektiği videoları sosyal medyada paylaştığını anlatan İsmail Öztürk, "Halkın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bunun içinde çok sayıda vatandaşa mikrofon uzatıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Öztürk Cumhuriyet Körfez Medya Yerel Politika Güncel Haberler

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