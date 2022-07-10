Burhaniye'de Şehit Mezarlıkları Ziyaret Edildi, Halkla Bayramlaşma Düzenlendi Burhaniye’de bugün, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli'nin katılımıyla şehit mezarlıkları ziyaret edildi, bayramlaşma töreni düzenlendi. Burhaniye'de bugün, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli'nin katılımıyla şehit mezarlıkları ziyaret edildi, bayramlaşma töreni düzenlendi. Ziyaretin ardından Burhaniye Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine; Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Serkan İrem, Sahil Güvenlik komutanı Berkan Başaran, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, AKP İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, DEVA Partisi İlçe Başkanı Yasin Batmaz ve Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan katıldı. Törende, ilçe protokolü halkla bayramlaştı. Yurttaşların bayramını kutlayan protokol, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Burhaniye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek personelin ve hastaların da bayramını kutladı. ANKA / Yerel Ali Kemal Deveciler Burhaniye Hisarcık Yerel Haberler

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