Burhaniye Emek Demokrasi Bileşenleri: "'mutlak Butlan'a Karşı Mücadele Edeceğiz"

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Burhaniye Emek Demokrasi Bileşenleri'nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlar, istinafın mutlak butlan kararını protesto etti. Açıklamada, kararın yalnızca CHP'yi değil, toplumun tüm kesimlerini hedef aldığını savunularak, "Mutlak butlana karşı mücadele edeceğiz" denildi.

Vatandaşlar, Burhaniye Emek Demokrasi Bileşenleri'nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. "Darbeci, Kayyumcu, Baskıcı, İşbirlikçi Tek Adam Rejimine Karşı Birleşelim" yazılı pankart açan gruptakiler, Nazım Hikmet'ten şiirler okudu, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenleri andı.

"Direne, direne kazanacağız", "Birleşe, birleşe kazanacağız" sloganları atılan eylemde, basın açıklaması Burhaniye Alevi Kültür Derneği Başkanı Haluk Karabulut tarafından okundu. Karabulut açıklamasında şunları söyledi:"

"Demokrasi; halk iradesine, hukukun üstünlüğüne ve adalete dayanır. Uzun yıllardır ülkemizde halk iradesinden, demokrasiden ve 'sandıkla gelenin sandıkla gitmesi' ilkesinden söz etmek mümkün değildir. Toplumda adalet duygusu neredeyse yok edilmiştir. Var olan adalet ise saray adaletidir. Tüm kurumlar sarayın emrine sokulmuştur. Faşizm adım adım kurumsallaştırılmaktadır. Her şey, ABD'den meşruluk alan sarayın ve tek adam rejiminin geleceği için tezgahlanmaktadır. Tek adama meşruluk kazandıranlar, istedikleri gibi yönlendirebilecekleri ve iktidara eklemlenmiş bir muhalefet istemektedir. Bugün ülkemizde demokrasi istiyorsak emperyalizme karşı durmak zorundayız. Antiemperyalist olmadan yurtsever de olunamaz, demokrat da."

"BUTLAN YALNIZCA CHP'YE DEĞİL, TOPLUMA ATANMIŞTIR"

Yıllardır ülkemizde yaşananlar, uluslararası sermayenin tezgahında hazırlanmaktadır. Önümüze konulan sandığın sahtekarlığı çok açık bir şekilde ortadadır. Mutlak butlan kararıyla halkın iradesi gasp edilmek istenmektedir. Bu durum yalnızca CHP'nin iç meselesi olarak görülmemelidir. Butlan, sokağa çıkan halk muhalefetine atanmıştır. Butlan, özgür ve demokratik eğitim isteyen öğrencilere atanmıştır. Butlan, başta grevdeki maden işçileri olmak üzere tüm işçilere atanmıştır. Butlan, insanca yaşamaya yetecek bir ücret talep eden emeklilere atanmıştır. İstedikleri, sermaye için dikensiz bir gül bahçesi yaratmaktır. Ama yağma yok. Mutlak butlana karşı mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA