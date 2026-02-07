Haberler

Burhaniye'de Kargaların Görsel Şöleni

Güncelleme:
Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sabah ve akşam saatlerinde binlerce karganın şehir üzerinde topluca uçtuğu anlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Burhaniye'de yaşayan Serap Akıncı, "Farklı bir hava katıyorlar. Sesleri, görüntüleri, birlikte hareket etmeleri güzel. Gayet doğal. Ama maalesef şehir merkezlerindeki ağaçların az oluşu onları da etkiliyordur" dedi.

Burhaniye'de sabah ve akşam saatlerinde çarşı üzerinde çok sayıda karganın birlikte uçuşu ilgiyle izleniyor. Yurttaşlar evlerin çatılarına ve ağaçlara konan kargaların toplu halde hareketini takip ediyor.

Geceleri Şehit Turhan Parkı'ndaki ağaçlara tüneyen kargaların sabah saatlerinde şehrin üzerindeki seyrini izleyen Serap Akıncı, şunları söyledi:

"İlçemizde şehir merkezinde bulunan park çevresinde yoğun bir karga topluluğu görüyorum. Bu topluluk özellikle sabahın erken saatlerinde Şehir Stadı'nda yürüyüş yaptığımda çok dikkatimi çekiyor. O saatlerde biraz karanlık oluyor ama sesleri çok ilginç geliyor bana. Üniversiteyi Kırıkkale de okumuştum, Kırıkkale de çok yoğun karga toplulukları görüyordum. Çok dikkatimi çekiyordu benim. Bu kadar karga nereden geliyor? Ne yiyip ne içiyorlar diye merak ederdim. Şimdi Burhaniye'de görüyorum, bayağı güzeller. Farklı bir hava katıyorlar. Sesleri, görüntüleri, birlikte hareket etmeleri güzel. Gayet doğal. Ama maalesef şehir merkezlerindeki ağaçların az oluşu onları da etkiliyordur."

Kaynak: ANKA / Yerel
