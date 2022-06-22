Burhaniye'de Huzurevi Sakinleri ve Şehit Aileleriyle Babalar Günü Buluşması - Haberler

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Burhaniye'de Huzurevi Sakinleri ve Şehit Aileleriyle Babalar Günü Buluşması

ANKA - Yerel
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Burhaniye'de Huzurevi Sakinleri ve Şehit Aileleriyle Babalar Günü Buluşması

Burhaniye Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kenan Sucuoğlu Huzurevi sakinleri ve şehit ailelerini babalar günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi.

Burhaniye Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kenan Sucuoğlu Huzurevi sakinleri ve şehit ailelerini babalar günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi.

Burhaniye Belediyesi Ayaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe,Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı.

Başkan Deveciler, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Babalar günü kutlaması sebebiyle burada bir araya geldik. Huzurevinde yalnız yaşayan, evladını bu topraklar için şehit veren, evladını kaybeden babalar asla yalnız değilsiniz. Biz Burhaniye Belediyesi olarak her zaman sizlerin ve tüm ihtiyaç sahiplerinin yanındayız, her zaman da yanınızda olacağız. Sizler, bizim için çok değerlisiniz" diye konuştu.

Müzik dinletisinin ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı etkinlikte katılımcılar keyifli saatler geçirdi.

ANKA / Yerel

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