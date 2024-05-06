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Burhaniye'de Hıdırellez Kutlamaları Devam Ediyor

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Burhaniye ilçesinde, Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor. Vatandaşlar dilek tutmak için Karınca Deresi kenarına gelerek taş attılar. Öğrenciler ve yetişkinler, geleneği sürdürmek için bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde, Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor.

Burhaniye'de Karınca Deresi kenarına gelen vatandaşlar dilek tutup dereye taş attı.

Öğrencilerden Muhammet Enes Malkoç, "Bugün dereye taş atmaya geldim. Derslerimizin iyi olmasını bekliyorum. Ablalar, teyzeler geliyordu ben de geldim" dedi.

Bilal Tonga da, "Derslerimde çok başarılıyım. Okula gidiyorum. Taş atmaya geldik dereye" diye konuştu.

Yetişkinlerden Yakup Kara da, "Yıllardan beri yaşatılan bir gelenek. Aynı geleneği sürdürmeye devam ediyoruz bu şekilde" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hıdırellez Karınca Yerel Yaşam Güncel Haberler

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