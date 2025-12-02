Burhaniye'de Giyim Atölyesine 8 Dikiş Makinesi Bağışlayan Yeşim Davutoğlu'na, Kaymakam Atilla'dan Teşekkür

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam Cumali Atilla, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi'nin Ahmet Akın Kültür Merkezi'ndeki giyim atölyesini ziyaret etti. Atölyeye 8 dikiş makinesi bağışlayan hayırsever Yeşim Meço Davutoğlu'na teşekkür belgesi takdim eden Kaymakam Atilla, kursiyer kadınlarla sohbet etti, atölyeye destek sözü verdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam Cumali Atilla, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi'ne bağlı giyim atölyesini Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. Atölyeye 8 dikiş makinesi ve bilgisayar kontrollü kopya kesim makinesi kazandıran hayırsever Yeşim Meço Davutoğlu'na teşekkür belgesi takdim eden Kaymakam Atilla, kursiyer kadınlarla sohbet ederek çalışmaları yerinde inceledi. Giyim öğretmeni Özlem Tezcan'dan bilgi alan Atilla, atölyeye destek olacaklarını belirtti.

Eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu ise Tanzanya'daki yardım faaliyetlerini Burhaniye'de de sürdürürken, bağışladığı ekipmanları görmek üzere atölyeyi ziyaret etti ve kadın kursiyerlerle buluştu. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül dört farklı kursta yaklaşık 100 kursiyerin eğitim aldığını belirterek hayırsever Yeşim Meço Davutoğlu'na teşekkür etti.

Eşinin görevi dolayısıyla Afrika da bulunduğunu kaydeden Yeşim Meço Davutoğlu, kurdukları Aşure Derneği vasıtası ile Tanzanya da 77 yetim çocuğu baktıklarını söyledi. Dernek olarak makine yardımı yaptıklarını kaydeden Davutoğlu, yardımlarının devam edeceğini söyledi. Kaymakam Cumali Atilla, Yeşim Meço Davutoğlu'na teşekkür ederken, belge takdim etti.