Burhaniye'de Gençlerin Oğlak Parasıyla Yaptıkları Sancak Hayrı

Burhaniye ilçesinde, gençlerin düğün, sünnet ve nişanlarda Oğlak Parası adı altında topladıkları bahşişler sancak oldu. Börezli Mahallesinde, özel olarak yaptırılan sancak için pilav hayrı yapıldı ve dualar okundu.

İlçeye bağlı kırsal Börezli Mahallesinde gençler, düğün, sünnet ve nişanlarda Oğlak Parası adı altında topladıkları paralarla ipek sancak yaptırdı. Bursa'da yaptırılan sancak için hayır düzenlendi. Sancak hayrında yüzlerce insana pilav ve ayran ikramı yapıldı. Pilavlar yendikten sonra, yeni yaptırılan sancak tekbirlerle açılırken, çok sayıda vatandaş sancak ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Gençleri kutlayan İbrahim Güçlü, " Sancağınız hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanmayı Cenab-ı hak cümlemize nasip eylesin. Kötü emellerle kullanmayın lütfen" dedi. Börezli Muhtarı Aydın Bayder de, "Gençler düğünlerde sünnetlerde kazanmış oldukları oğlak parası diye nitelendirdiğimiz paraları kendi aralarında toplayıp bir sancak yaptırmak istediklerini ilettiler. Topladıkları paralarla, bizimde desteğimizle sancağı Bursa'da ipek olarak yaptırdık. Bu gün de bu sancağımızın hayrını yapmış bulunmaktayız. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, bu gençlerimizin düğünlerde toplamış oldukları paraları böyle hayırlı işlerde kullanmalarını diliyorum" dedi. Hamdi Girgin ise, "Köyümüz gençleri ipek bayrak geleneğini yıllardır devam ettiriyorlar. Eskiyen bayraklarını yeniletmek için kendi aralarında paralarını toplamışlar. Bunun için yeni bayrak almışlar. Bizlerde köy halkı olarak camimizde gençlerimizin yapmış olduğu bayrak hayrı için duamızı yaptık. Pilavlarımızı yedik. Gençlerimiz tebrik ediyorum. Bayrağına vatanına milletine hayırlı birer genç olmalarını diliyorum" dedi. Gençlerden Samet Güven de, " Köyümüzün oğlak parası ile muhtarımızın da desteği ile üçüncü sancağımızı yaptırdık. Masa sandalye gibi benzeri şeylerde alacağız. Hayırlı olsun köyümüze. Hayrımızı yaptık. Bunu daha da devam ettireceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR