Burhaniye'de Geleneksel Çiftçi Hayırları Başladı

Burhaniye ilçesinde, geleneksel çiftçi hayırları başladı. Dün, kırsal Dutluca mahallesinde düzenlenen hayırda dualar yapılırken, etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı yüzlerce vatandaşı biri araya getirdi. Mahalle camiinde okunan mevlidin ardından köy kadınlarının hazırladıkları etli pilav ve ayranlar köy meydanında toplanan vatandaşlara ikram edildi. Hayır geleneğinin çok eskilere dayandığını kaydeden Muharrem Kaya, "Bugün köyümüzde köy hayrı ve yağmur duamızı yaptık. Bunun tarihi çok eskilere dayanır. Anadolu'nun çok yerlerinde bu şekilde hayırlar yapılır. Dualar yapılır. Pilavlar ikram edilir. Bizde bugün köyümüzde aynı şekilde dualarımızı yaptık. Misafirlerimize pilav ikramı yaptık. Pandemi döneminde biraz ara verilmişti. Bu sene gene başladık. Bu şekilde devam edecek" dedi. - BALIKESİR