Burhaniye'de Kanalizasyon Şebekesi Çöktü, İnşaatlar Su İçinde Kaldı

Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde aşırı yağışlar sonucu kanalizasyon şebekesinde yaşanan çökme, çevredeki inşaatları su bastı. Vatandaşlar, bir an önce çözüm bekliyor.

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde geçen hafta aşırı yağışlar sırasında kanalizasyon şebekesinde çökme yaşanırken, rögar kapaklarından fışkıran pis sular çevredeki inşaatları bastı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen çalışma yapılmaması tepkilere neden oldu.

Ören Altınyol Kavşağı'nda aşırı yağışlar nedeniyle çöken asfalt yol, kanalizasyon şebekesine de zarar verdi. Kavşak girişi şerit çekilerek trafiğe kapatılırken, çöken kanalizasyon şebekesi yüzünden rögar kapaklarından fışkıran sular çevreyi bastı. Her geçen gün yayılan sular inşaatların çevresini göle çevirdi, etrafı koku sardı. Bir haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen çalışmaya başlanmaması tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Çözüm bulunmasını isteyen Mustafa Çolak, "Her gün bu yolu kullanıyoruz, buradan gelip geçiyoruz. Bu görüntü, şu koku bizi ve çevredeki insanları da çok rahatsız ediyor. Bu görüntü Ören'e, Ören halkına, bu turistik bölgeye yakışmıyor. Buradaki göçüğün, buradaki akıntının bir an önce giderilmesini, sorunların çözülmesini bekliyoruz. Umarım yakışır, hizmetler sunulur" dedi.

Eren Karakaya da "Buradaki sorun inşallah hemen çözüme kavuşur. Buraya yetkililer geliyor, bakıyor. Koku var, bu kokuyu çekiyoruz. İnşallah, en yakın zamanda çözüme kavuşur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
