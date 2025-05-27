Burhaniye'de 10. Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi Açıldı

Burhaniye'de 10. Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi Açıldı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından organize edilen 10. Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi, özel eğitim öğrencilerinin yıl boyu ürettiği eserlerle açıldı. Sergide el yapımı ürünler ve resimler sergilendi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu, "10. Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi"ni, Cumhuriyet Meydanı'nda açtı. Sergide, özel öğrencilerin yıl boyu ürettiği el işi eserler ve resimler ilgi gördü.

Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu, 10. Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi'ni açtı. Sergide, özel eğitim öğrencileri tarafından büyük bir emekle hazırlanan el yapımı eserler ve resimler sergileniyor. Dokuma, örgü, takı sanatı ve ahşap boyama gibi geleneksel el sanatlarının yanı sıra, farklı tekniklerle yapılan çağdaş resimler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Özel öğrencilerden Doğukan Çelik, "Tabaklar yaptık. Tepsileri yaptık. Her şeyi yaptık. Ürünlerimizi sattık. Ondan sonra geri kalan paramızda harçlığımız olacak" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Özkan da "Geleneksel el sanatları ve resim sergimizin 10. yılında vatandaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sergi,  öğrencilerimizin sabrını, emeğini ve yeteneklerini  yansıtan özel bir buluşmadır. 10 yıldır süren bu yolculukta bizlere destek olan tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve kurumlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

El sanatları öğretmeni Tülay Şeker ise "Ürettiğimiz ürünleri sergiliyoruz. Okulumuzun 10.yılı. Her sene geleneksel olarak sene sonunda öğrencilerimizle birlikte ürettiğimiz ürünleri sergimizde halkımıza sunuyoruz. Herkese katkılarından çok teşekkür ediyorum" dedi. Özel eğitim öğretmeni Şeyda Nur Ünal da "Sergimizde çocuklarımızın bir senelik yaptığı ürünleri sergiliyoruz. Onlar için güzel bir gelişme oldu. Çocuklarımızın emek verdiği şeyler bunlar. Çocuklarımızın özgüvenlerinin gelişimleri için bir şeyler ürettiklerini görmek hem onlar için hem de bizler için çok gurur verici. Çok güzel bir geri dönüş aldık" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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