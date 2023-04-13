Burhaniye Belediyesi Emıtt'te Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) ikinci gününde de misafirlerini ağırlayan Burhaniye Belediyesi, tanıtım broşürleri ve ilçenin tanıtım videoları ile yerli ve yabancı katılımcıların tatil rotasına Burhaniye’nin de eklenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) ikinci gününde de misafirlerini ağırlayan Burhaniye Belediyesi, tanıtım broşürleri ve ilçenin tanıtım videoları ile yerli ve yabancı katılımcıların tatil rotasına Burhaniye'nin de eklenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bu yıl 26'ncı kez kapılarını açan ve 30'a yakın ülkeden 592 katılımcısı bulunan EMITT'te Burhaniye Belediyesi de turizm potansiyelini sergilemek ve doğal güzelliklerini tanıtabilmek için yerini aldı.

Burhaniye Belediyesi standında, ilçenin mutfağı sergilenirken; belediyenin kendi üretimi olan zeytinyağı ve zeytinyağı sabunları da tanıtıldı. Deve güreşlerinin tanıtımı için yer alan sembolik deve heykeli, ilçenin mahallelerinin yazdığı tabela, zeytin emekçisi bir kadını temsil eden soğuk heykel sanatçısı ve birçok tanıtım ürünü ile dikkat çeken Burhaniye Belediyesi'nin standı, EMITT'e gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.