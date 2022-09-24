Burdur yerel haberleri: Burdur Ticaret Borsası Başkanı Gündüzalp: "Üreticiyi Üretimde Tutamıyoruz. Ulusal Süt Konseyi'nin Bir İşlevi Kalmadı, Sadece Adı Var"

Burdur yerel haberi... Burdur Ticaret Borsası Ömer Faruk Gündüzalp, "Siz girdi maliyetlerini kontrol edemeyip sadece üreticinin çıktısını kontrol ettiğiniz bir ortamda yani süt fiyatını, Gıda Komitesiyle sabitlediğiniz bir ortamda üreticiyi üretimde tutamıyorsunuz. Üreticiyi üretimde tutmanın yolu üreticiye para kazandırmaktır. Şu anda Ulusal Süt Konseyi’nin bir işlevi kalmadı. Sadece adı var. Ona işin sekretaryasını yaptırıyorlar" dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Ticaret Borsası Ömer Faruk Gündüzalp, "Siz girdi maliyetlerini kontrol edemeyip sadece üreticinin çıktısını kontrol ettiğiniz bir ortamda yani süt fiyatını, Gıda Komitesiyle sabitlediğiniz bir ortamda üreticiyi üretimde tutamıyorsunuz. Üreticiyi üretimde tutmanın yolu üreticiye para kazandırmaktır. Şu anda Ulusal Süt Konseyi'nin bir işlevi kalmadı. Sadece adı var. Ona işin sekretaryasını yaptırıyorlar" dedi.

Burdur Ticaret Borsası Ömer Faruk Gündüzalp, Burdur Veteriner Hekimler Odası'nın 16. Olağan Genel Kurulunda tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"USK'NIN GIDA KOMİTESİ'NİN KABUL ETMEDİĞİ BİR FİYATI AÇIKLAMA ŞANSI YOK"

Üreticiyi üretimde tutmanın yolunun üreticiye para kazandırmak olduğunu belirten Burdur Ticaret Borsası Ömer Faruk Gündüzalp şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılık sektörünün desteğe ihtiyacı var. Desteğe bir itirazımız yok. Ama siz girdi maliyetlerini kontrol edemeyip sadece üreticinin çıktısını kontrol ettiğiniz bir ortamda yani süt fiyatını, Gıda Komitesiyle sabitlediğiniz bir ortamda üreticiyi üretimde tutamıyorsunuz. Üreticiyi üretimde tutmanın yolu; üreticiye para kazandırmaktır. Şu anda Ulusal Süt Konseyi'nin bir işlevi kalmadı, sadece adı var. Ona işin sekretaryasını yaptırıyorlar. Gıda Komitesinden gelen fiyatı Ulusal Süt Konseyine açıklattırarak tüm toplar Ulusal Süt Konseyi'nin üzerinde. Ama Gıda Komitesi'nin kabul etmediği bir fiyatı açıklama şansı yok. Ki geçen hafta Cuma günü Ulusal Süt Konseyi'nin yaptığı toplantıda Türkiye'den ender ilklerden biri yaşandı. Sanayi grubu açıklanan fiyata da açıklanış şekline de şerh koydu. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Üretici birliklerimiz oradaki alabileceği 20,30 kuruşu Bakanlığı ikna ettim diye imzaladı. Bu şartlarda, bu sektörde ne üretici birliklerimiz ne de sanayicimiz üreticisini bulamaz. Sanayici bunun farkına vardı. Birlikler hala bunun farkına varmadı. Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Ulusal Süt Konseyi'nden istifa ederken ki söylediği sıkıntılar hala devam ediyor. Bu neyi gösteriyor; önce Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı, Ulusal Süt Konseyi'nden istifa ediyor, deklarasyon yayınlıyor ve o maddeler hala devam ediyorsa biz bir arpa boyu yol almadık.

"ENFLASYONU SÜT, EKMEK VE ET FİYATINA ENDEKSLEYEREK GIDA ENFLASYONU DÜŞMEZ"

Benim tüm veteriner hekimlerden ve buradaki katılımcılardan isteğim, bu derdimizi özellikle Bakanlığa anlatın. Gıda Komitesi, enflasyonu sadece süt, ekmek ve et fiyatına endeksleyerek bu ülkede gıda enflasyonunu düşüremez. Gıda enflasyonunu düşürmek için bizim önce üreticinin girdi maliyetlerini düşürmemiz lazım. Bu konuda hiçbir çaba sarf etmeden bu saydığım üç ürünü gerekirse yurt dışından ithalat sopasını göstererek gerekirse diğer faktörler kullanılarak engelleyerek biz üreticiyi üretimden kaçırıyoruz. Bunun vebalini de bedelini de hep beraber öderiz."