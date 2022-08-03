Burdur yerel: Burdur Gölü'nde Alg Patlaması - Haberler

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Burdur yerel: Burdur Gölü'nde Alg Patlaması

Burdur yerel haberi: Kuraklık nedeniyle suyu her geçen gün azalan ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alan Burdur Gölü’nde alg patlaması yaşandı. Olay nedeniyle gölün kıyı kesimlerindeki suyun rengi bazı yerlerde kahverengi bazı yerlerde de sarıya döndü.

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Kuraklık nedeniyle suyu her geçen gün azalan ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Burdur Gölü'nde alg patlaması yaşandı. Olay nedeniyle gölün kıyı kesimlerindeki suyun rengi bazı yerlerde kahverengi bazı yerlerde de sarıya döndü.

Burdur Gölü'nde alg patlaması sonucu gölün kıyı kesimlerindeki suyun rengi değişti. Kuş türleri açısından en önemli yaşam alanlarından birisi olan Burdur Gölü'nde göl suyunu değiştiren alg patlaması zaman zaman yaşanıyor. Uzmanlar tarafından gölde yaşanan ve bir tür bakteri olan Nudularia spumigenadan (Siyanobakteri) kaynaklanan bu olayın havzadan göle gelen fosfor yüklemesinden ve küresel ısınma kaynaklı sıcaklık artışlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

ANKA / Yerel

Burdur Gölü Türkiye Yerel Haberler

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