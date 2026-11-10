Burdur Şeker Fabrikası'nda sıra tartışması bıçaklı kavgaya döndü, kamyoncu yaralandı

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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur Şeker Fabrikası içerisinde kamyon bekleme alanında iki kamyoncu arasında sıra nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada C.Y. bacağından yaralanırken, A.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası'nın alt giriş kısmında bulunan kamyon bekleme alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyoncular A.E. ile C.Y. arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., yanında bulunan bıçakla C.Y.'yi bacağından yaraladı.

BIÇAKLANAN KAMYONCU HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından bıçakla yaralanan C.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kamyoncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından C.Y.'yi bıçakladığı iddia edilen A.E., suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA