Burdur Şeker Fabrikası'nda Karbonmonoksit Gazından 7 İşçi Etkilendi

Güncelleme:
Burdur Şeker Fabrikası'nın kireç ocağı bölümünde meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle 7 işçi tedavi altına alındı. Olayın ardından işçiler hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu açıklandı. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı.

(BURDUR) - Burdur Şeker Fabrikası'nın kireç ocağı bölümünde 7 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Burdur Şeker Fabrikası'nın kireç ocağında çalışan işçiler fenalaşınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine fabrikaya ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ocakta gaz ölçümü yaparken, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan Bekir C, Ahmet G, Oğuz V, Raşit S, Mehmet E, Ali Ç. ve Hasan C. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Valilik işçilerin taburcu edildiğini duyurdu

Olayla ilgili Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2025 günü saat 10.40 sıralarında, Burdur Şeker Fabrikası'nın kireç ocağı bölümünde gerçekleştirilen vana değişimi esnasında ortaya çıkan karbonmonoksit gazından 1 işçimiz etkilenmiş, 6 işçimiz ise tedbiren Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir" bilgisi verildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığına da yer verildi.

